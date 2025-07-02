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Дуда підписав закон про день пам’яті про "жертв геноциду ОУН і УПА" під час Другої світової
Дуда підписав закон про день пам’яті «жертв геноциду ОУН і УПА» під час Другої світовоїhttps://racurs.ua/ua/n207514-duda-pidpysav-zakon-pro-den-pam-yati-jertv-genocydu-oun-i-upa-pid-chas-drugoyi-svitovoyi.htmlРакурс
Відтепер 11 липня буде днем пам’яті «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки».
Президент Польщі Анджей Дуда підписав відповідний закон — про день пам’яті про «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА» в роки Другої світової війни.
2 липня 2025 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав закон від 4 червня 2025 року про встановлення 11 липня Національним днем пам’яті про поляків — жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки, — йдеться у повідомленні на сайті президента Польщі.
Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі, у ньому стверджується, що українські націоналістичні формування «вчинили над польським населенням злочин геноциду».
Сейм Польщі пояснив, що в 1939—1946 роках «українські націоналісти» нібито «скоїли злочин геноциду» проти поляків — убили «понад 100 тисяч» та змусили «сотні тисяч» утекти. Найімовірніше, вони кажуть про Волинську трагедію.
У МЗС України наголосили, що рішення Польщі «йде врозріз із духом добросусідських відносин» між країнами. І закликали до примирення шляхом діалогу та спільної роботи істориків.