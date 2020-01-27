Метели на Алтае. Фото: nesiditsa.ru

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Сильные снегопады и метели наблюдаются в Алтайском крае Российской Федерации.

Из-за непогоды ситуация в некоторых южных районах края очень сложная. Наблюдается дефицит продуктов и проблемы с водоснабжением. Об этом 27 января сообщил пресс-центр Алтайского краевого законодательного собрания со ссылкой на председателя Александра Романенко, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в Змееногорском районе шесть сел остаются полностью отрезанными от внешнего мира, поскольку дороги полностью замело и проезд в эти населенные пункты сейчас невозможен. В двух селах наблюдается проблема с питьевой водой. В селе Качка воды нет еще с 16 января. Ситуация затруднительна даже в районном центре — уже сегодня там ощущается нехватка продовольствия.

Дороги от снега расчищает военная техника, однако уже через несколько часов их снова заметает толстым слоем снега и авто снова не могут проехать. Школы проводят обучение дистанционно, поскольку доезд в учебные заведения невозможен.

К сожалению, такое продлится до марта-апреля, когда снег растает или же до того, как тяжелая техника сможет эти коридоры существенно расширить. Подобная картина наблюдается и в других районах, — заявил Романенко.

Напомним, в Скалистых горах на западе США и Канады появились гигантские снежные арт-объекты. Оказалось, что 61-летний британский художник Саймон Бек с помощью снегоступов изображает на снегу огромные рисунки.