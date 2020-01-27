Хуртовини на Алтаї. Фото: nesiditsa.ru

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Сильні снігопади та хуртовини спостерігаються в Алтайському краї Російської Федерації.

Через негоду ситуація в деяких південних районах краю дуже складна. Спостерігається дефіцит продуктів та проблеми з водопостачанням. Про це 27 січня повідомив прес-центр Алтайських крайових Законодавчих зборів з посиланням на голову Олександра Романенка, передає «Інтерфакс».

Зазначається, що у Зміїногорському районі шість сіл залишаються повністю відірваними від зовнішнього світу, оскільки дороги повністю замело і доїзд у ці населені пункти наразі неможливий. У двох селах спостерігається проблема з питною водою. У селі Качка води немає ще з 16 січня. Ситуація скрутна навіть у районному центрі — вже сьогодні там відчувається нестача продовольства.

Дороги від заметів розчищає військова техніка, однак вже за кілька годин їх знову замітає великим шаром снігу і авто знову гне можуть проїхати. Школи проводять навчання дистанційно, оскільки доїзд до навчальних закладів неможливий.

На жаль, таке триватиме до березня-квітня, коли сніг розтане або ж до того, як важка техніка зможе ці коридори істотно розширити. Подібна картина спостерігається і в інших районах, — заявив Романенко.

Нагадаємо, в Скелястих горах на заході США та Канади з’явилися гігантські снігові арт-об'єкти. Виявилося, що 61-річний британський художник Саймон Бек за допомогою снігоступів зображає на снігу величезні малюнки.