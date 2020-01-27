Принц Вільям хоче повернути Гаррі додому. Фото: Legion-media

https://racurs.ua/ua/n132712-brat-za-brata-prync-vilyam-hoche-povernuty-garri-dodomu.html

Ракурс

Принца Гаррі і Меган Маркл, а саме їхню відмову від королівських привілеїв і переїзд до Канади, продовжують активно обговорювати. Не залишається осторонь і королівська родина. Там уже готуються приймати подружжя-втікачів, якщо вони вирішать змінити свою думку.

Стурбованість, перш за все, висловлюють принц Чарльз і його син Вільям, старший брат Гаррі. Вони готові надати герцогам Сассекським комфортні умови проживання у Британії, у тихому місці, де їх не будуть турбувати репортери. Про це пише The Times з посиланням на джерело, наближене до королівської сім’ї.

За даними джерела, в королівській сім’ї стурбовані, що принц Гаррі і Меган Маркл не готові до самостійного життя і вкрай вразливі за межами Британії. Тому вони готують план на випадок, якщо пара отямиться і запитає, чи можна їм повернутися.

З Гаррі часто розмовляє його брат — принц Вільям та їх батько — принц Чарльз. У королівському дворі підкреслюють, що в разі повернення додому подружжя все ще будуть вільні від королівських обов’язків, від яких вони офіційно відмовилися 8 січня, розповідає джерело.

Наразі герцоги Сассекські живуть в канадському Ванкувері на віллі Mille Fleurs. Як повідомляють ЗМІ, вілла коштує близько 14 млн канадських дол.

Як відомо, 8 січня подружжя оголосило про відмову від королівських привілеїв і виконання обов’язків старших членів королівської родини. Вони заявили, що в подальшому збираються стати фінансово незалежними.