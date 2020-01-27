Принц Уильям хочет вернуть Гарри домой. Фото: Legion-media

https://racurs.ua/n132712-brat-za-brata-princ-uilyam-hochet-vernut-garri-domoy.html

Ракурс

Принца Гарри и Меган Маркл, а именно их отказ от королевских привилегий и переезд в Канаду, продолжают активно обсуждать. Не остается в стороне и королевская семья. Там уже готовятся принимать супругов-беглецов, если они решат поменять свое мнение.

Обеспокоенность, прежде всего, высказывают принц Чарльз и его сын Уильям, старший брат Гарри. Они готовы предоставить герцогам Сассекским комфортные условия проживания в Великобритании, в уединенном месте, где их не потревожат репортеры. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье.

По данным источника, в королевской семье обеспокоены, что принц Гарри и Меган Маркл не готовы к самостоятельной жизни и крайне уязвимы за пределами Британии. Поэтому они готовят план на случай, если пара одумается и спросит, можно ли им вернуться.

С Гарри часто созванивается его брат — принц Уильям и их отец — принц Чарльз. В королевском дворе подчеркивают, что в случае возвращения домой супруги все еще будут свободны от королевских обязанностей, от которых они официально отказались 8 января, рассказал источник.

Сейчас герцоги Сассекские живут в канадском Ванкувере на вилле Mille Fleurs. Как сообщают СМИ, вилла стоит около 14 млн канадских долл.

Как известно, 8 января супруги объявили об отказе от королевских привилегий и выполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми.