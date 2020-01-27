«Колумбайн» в Костроме планировали 15-летние подростки, фото — АиФ

https://racurs.ua/n132711-mest-za-ocenki-i-obidy-kolumbayn-v-kostrome-planirovali-15-letnie-podrostki.html

Ракурс

Российские силовики доложили о предупреждении теракта в Костроме. Здесь вычислили трех подростков, которые планировали осуществить стрельбу в родной школе.

Как сообщает сайт местной полиции, первым в поле зрения силовиков попал 15-летний мальчик, который размещал в соцсетях материалы о движении Колумбайн. Это массовое убийство в штате Колорадо произошло 20 апреля 1999 года. Двое учеников расстреляли 13 человек.

Подросток из Костромы собрал группу единомышленников-одноклассников, с которыми всерьез обсуждал проведение акции в родной школе. Причиной такого поступка стали банальные проблемы — конфликты в коллективе, получение незаслуженных, по мнению подростков, оценок.

Чтобы привести план в исполнение, Кострома школьники начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета. Во время обысков у них изъяли компьютеры и мобильные телефоны. В переписке оперативники нашли детали обсуждения запланированной в этом году акции.

Такие случаи не единичны в России. В марте прошлого года «Ракурс» писал о том, как в Краснодарском крае подросток устроил в школе стрельбу из пневматического пистолета, требуя деньги. В феврале 2019 года в России осудили школьника, устроившего стрельбу в подмосковной школе. Его признали виновным в покушении на убийство. Девятиклассник стрелял в одноклассников из пневматического оружия и кинулся на учительницу с топором.

А в ноябре студент-стрелок из Благовещенска устроил бойню в колледже. 19-летний студент строительного колледжа принес на учебу охотничье ружье, вытолкнул из аудитории учительницу и открыл стрельбу по другим ученикам. Два человека погибли, включая самого стрелка.

В октябре 2018 года в оккупированной россиянами Керчи массовое убийство в политехническом колледже совершил студент Владислав Росляков. В результате взрыва и стрельбы погибли более 20 человек, десятки пострадали.