«Колумбайн» у Костромі планували 15-річні підлітки, фото — АіФ

https://racurs.ua/ua/n132711-pomsta-za-ocinky-ta-obrazy-kolumbayn-u-kostromi-planuvaly-15-richni-pidlitky.html

Ракурс

Російські силовики доповіли про попередження теракту в Костромі. Тут вирахували трьох підлітків, які планували здійснити стрілянину в рідній школі.

Як повідомляє сайт місцевої поліції, першим в поле зору силовиків потрапив 15-річний хлопчик, який розміщував у соцмережах матеріали про рух Колумбайн. Це масове вбивство у штаті Колорадо сталося 20 квітня 1999 року. Двоє учнів розстріляли 13 і поранили 21 людину.

Підліток з Костроми зібрав групу однодумців-однокласників, з якими всерйоз обговорював проведення акції в рідній школі. Причиною такого вчинку стали банальні проблеми — конфлікти в колективі, отримання незаслуженої, на думку підлітків, оцінок.

Щоб привести план у виконання, костромські школярі почали заздалегідь відточувати бойові навички, стріляючи в гаражах з пневматичного пістолета. Під час обшуків у них вилучили комп’ютери та мобільні телефони. У листуванні оперативники знайшли деталі обговорення запланованої в цьому році акції.

Такі випадки вже не поодинокі в Росії. У березні минулого року «Ракурс» писав про те, як у Краснодарському краї підліток влаштував у школі стрілянину з пневматичного пістолета, вимагаючи гроші. У лютому 2019 року в Росії ув’язнили школяра, який влаштував стрілянину в підмосковній школі. Його визнали винним у замаху на вбивство. Дев’ятикласник стріляв в однокласників із пневматичної зброї і кинувся на вчительку з сокирою.

А у листопаді студент-стрілок з Благовєщенська влаштував бійню у коледжі. 19-річний студент будівельного коледжу приніс на навчання мисливську рушницю, виштовхнув з аудиторії вчительку і відкрив стрілянину по іншим учням. Двоє людей загинули, включаючи самого стрілка, декількох поранено.

В жовтні 2018 року в окупованій росіянами Керчі масове вбивство в політехнічному коледжі вчинив студент Владислав Росляков. Внаслідок вибуху і стрілянини загинули понад 20 осіб і десятки постраждали.