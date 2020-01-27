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Українські музеї взяли участь у популярному флешмобі, фото: Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького

LinkedIn, Facebook, Instagram та Tinder: українські музеї долучилися до популярного флешмобу (ФОТО)

27 січ 2020, 14:26
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Низка українських музеїв долучилися до популярного флешмобу #DollyPartonChallenge.

Учасники цього флешмобу показують, наскільки відмінними є їхні профілі у різним за своїм призначенням соцмережах (як правило, у «звичайній» соцмережі Фейсбуці та створених для встановлення ділових контактів, обміну фотографіями та легких і швидких зустрічей з людьми соцмережах LinkedIn, Instagram і Tinder відповідно).

У флешмобі взяли участь:

Національний музей Тараса Шевченка (Київ) з портретами видатного українського поета.

Фото: Національний музей Тараса Шевченка

Одеський художній музей.

Найкращі чоловіки чекають на вас не лише в соцмережах ;), — наголошують у музеї.

Фото: Одеський художній музей

Національний художній музей України (Київ).

Де б не постили світлину, головне — це стильний впізнаваний аксесуар, як, наприклад, капелюх. Хлопці з полотен НАМУ довели це беззаперечно, — впевнені в закладі.

Фото: Національний художній музей України

Музей Івана Гончара (Київ).

Думаємо, що у будь-якій ситуації варто залишатися вірними собі та почуватися комфортно, — прокоментували у музеї опубліковані фотографії.

Фото: Музей Івана Гончара

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (Київ).

Фото: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

Херсонський обласний краєзнавчий музей.

Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького, котрий опублікував фото «соціально активних ідолів».

Фото: Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького

Цей флешмоб нещодавно розпочала американська кантрі-співачка Доллі Партон.

Нагадаємо, рік тому американські поліцейські запустили флешмоб, у якому «оплакували» згорілу вантажівку з пончиками.

Джерело: Ракурс


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