Українські музеї взяли участь у популярному флешмобі, фото: Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького

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Низка українських музеїв долучилися до популярного флешмобу #DollyPartonChallenge.

Учасники цього флешмобу показують, наскільки відмінними є їхні профілі у різним за своїм призначенням соцмережах (як правило, у «звичайній» соцмережі Фейсбуці та створених для встановлення ділових контактів, обміну фотографіями та легких і швидких зустрічей з людьми соцмережах LinkedIn, Instagram і Tinder відповідно).

У флешмобі взяли участь:

Національний музей Тараса Шевченка (Київ) з портретами видатного українського поета.

Одеський художній музей.

Найкращі чоловіки чекають на вас не лише в соцмережах ;), — наголошують у музеї.

Національний художній музей України (Київ).

Де б не постили світлину, головне — це стильний впізнаваний аксесуар, як, наприклад, капелюх. Хлопці з полотен НАМУ довели це беззаперечно, — впевнені в закладі.

Музей Івана Гончара (Київ).

Думаємо, що у будь-якій ситуації варто залишатися вірними собі та почуватися комфортно, — прокоментували у музеї опубліковані фотографії.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (Київ).

Херсонський обласний краєзнавчий музей.

Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького, котрий опублікував фото «соціально активних ідолів».

Цей флешмоб нещодавно розпочала американська кантрі-співачка Доллі Партон.

Нагадаємо, рік тому американські поліцейські запустили флешмоб, у якому «оплакували» згорілу вантажівку з пончиками.