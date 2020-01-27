LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder: украинские музеи присоединились к популярному флешмобу (ФОТО)https://racurs.ua/n132710-linkedin-facebook-instagram-i-tinder-ukrainskie-muzei-prisoedinilis-k-populyarnomu-fleshmobu.htmlРакурс
Ряд украинских музеев присоединились к популярному флешмобу #DollyPartonChallenge.
Участники этого флешмоба показывают, насколько отличными является их профили в различных по своему назначению соцсетях (как правило, в «обычной» соцсети Фейсбуке и созданных для установления деловых контактов, обмена фотографиями и легких и быстрых встреч с людьми соцсетях LinkedIn, Instagram и Tinder соответственно).
В флешмобе приняли участие:
Национальный музей Тараса Шевченко (Киев) с портретами выдающегося украинского поэта.
Одесский художественный музей.
Самые лучшие мужчины ждут вас не только в соцсетях;), — отмечают в музее.
Национальный художественный музей Украины (Киев).
Где бы ни постили фотографию, главное — это стильный узнаваемый аксессуар, как, например, шляпа. Ребята с полотен НАМУ доказали это бесспорно, — уверены в заведении.
Музей Ивана Гончара (Киев).
Думаем, что в любой ситуации следует оставаться верными себе и чувствовать себя комфортно, — прокомментировали в музее опубликованы фотографии.
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (Киев).
Херсонский областной краеведческий музей.
Днепропетровский национальный исторический музей имени Яворницкого, который опубликовал фото «социально активных идолов».
Этот флешмоб недавно начала американская кантри-певица Долли Партон.
Напомним, год назад американские полицейские запустили флешмоб, в котором «оплакивали» сгоревший грузовик с пончиками.