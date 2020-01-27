Украинские музеи приняли участие в популярном флешмобе, фото: Днепропетровский национальный исторический музей имени Яворницкого

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Ряд украинских музеев присоединились к популярному флешмобу #DollyPartonChallenge.

Участники этого флешмоба показывают, насколько отличными является их профили в различных по своему назначению соцсетях (как правило, в «обычной» соцсети Фейсбуке и созданных для установления деловых контактов, обмена фотографиями и легких и быстрых встреч с людьми соцсетях LinkedIn, Instagram и Tinder соответственно).

В флешмобе приняли участие:

Национальный музей Тараса Шевченко (Киев) с портретами выдающегося украинского поэта.

Одесский художественный музей.

Самые лучшие мужчины ждут вас не только в соцсетях;), — отмечают в музее.

Национальный художественный музей Украины (Киев).

Где бы ни постили фотографию, главное — это стильный узнаваемый аксессуар, как, например, шляпа. Ребята с полотен НАМУ доказали это бесспорно, — уверены в заведении.

Музей Ивана Гончара (Киев).

Думаем, что в любой ситуации следует оставаться верными себе и чувствовать себя комфортно, — прокомментировали в музее опубликованы фотографии.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (Киев).

Херсонский областной краеведческий музей.

Днепропетровский национальный исторический музей имени Яворницкого, который опубликовал фото «социально активных идолов».

Этот флешмоб недавно начала американская кантри-певица Долли Партон.

Напомним, год назад американские полицейские запустили флешмоб, в котором «оплакивали» сгоревший грузовик с пончиками.