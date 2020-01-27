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Украинские музеи приняли участие в популярном флешмобе, фото: Днепропетровский национальный исторический музей имени Яворницкого

LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder: украинские музеи присоединились к популярному флешмобу (ФОТО)

27 янв 2020, 14:26
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Ряд украинских музеев присоединились к популярному флешмобу #DollyPartonChallenge.

Участники этого флешмоба показывают, насколько отличными является их профили в различных по своему назначению соцсетях (как правило, в «обычной» соцсети Фейсбуке и созданных для установления деловых контактов, обмена фотографиями и легких и быстрых встреч с людьми соцсетях LinkedIn, Instagram и Tinder соответственно).

В флешмобе приняли участие:

Национальный музей Тараса Шевченко (Киев) с портретами выдающегося украинского поэта.

Фото: Национальный музей Тараса Шевченко

Одесский художественный музей.

Самые лучшие мужчины ждут вас не только в соцсетях;), — отмечают в музее.

Фото: Одесский художественный музей

Национальный художественный музей Украины (Киев).

Где бы ни постили фотографию, главное — это стильный узнаваемый аксессуар, как, например, шляпа. Ребята с полотен НАМУ доказали это бесспорно, — уверены в заведении.

Фото: Национальный художественный музей Украины

Музей Ивана Гончара (Киев).

Думаем, что в любой ситуации следует оставаться верными себе и чувствовать себя комфортно, — прокомментировали в музее опубликованы фотографии.

Фото: Музей Ивана Гончара

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (Киев).

Фото: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Херсонский областной краеведческий музей.

Фото: Херсонский областной краеведческий музей

Днепропетровский национальный исторический музей имени Яворницкого, который опубликовал фото «социально активных идолов».

Фото: Днепропетровский национальный исторический музей имени Яворницкого

Этот флешмоб недавно начала американская кантри-певица Долли Партон.

Напомним, год назад американские полицейские запустили флешмоб, в котором «оплакивали» сгоревший грузовик с пончиками.

Источник: Ракурс


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