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Назвали імена нових слідчих ДБР, які розслідуватимуть вбивства на Майдані. Фото: ДБР

У ДБР повідомили імена нових слідчих, яких взяли у підрозділ з розслідування «справ Майдану»

27 січ 2020, 15:40
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У підрозділ Державного бюро розслідувань, який займається розслідуванням «справ Майдану», прийняли нових слідчих.

У січні у відділ на роботу прийняли 32 слідчих. Всі вони працюватимуть у третьому управлінні організації досудових розслідувань. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Станом на 11 січня 2020 року на роботу в підрозділ прийняті:

  • Беховець Олексій Володимирович
  • Єна Андрій Леонідович
  • Ільїн Віталій Сергійович
  • Ковальчук Олександр Петрович
  • Крусян Роман Андрійович
  • Ляшко Руслан Володимирович
  • Музика Віталій Миколайович
  • Ніколайчук Олексій Іванович
  • Рубан Андрій Геннадійович
  • Смітюх Олександр Федорович
  • Яблонський Артем Станіславович
  • Бондар Євген Володимирович
  • Бородій Ярослав Васильович
  • Ляшко Роман Володимирович
  • Чорноблавський Олександр Михайлович
  • Юрчук Олександр Васильович
  • Павлюк Ольга Петрівна
  • Продан Владислав Сергійович
  • Ренкас Анастасія Анатоліївна
  • Тібеж Олеся Святославівна
  • Тібеж Ярослав Святославович
  • Шаповалов Максим Валентинович
  • Єрохін Ігор Анатолійович
  • Нестерчук Артем Юрійович
  • Стебеляк Юрій Петрович
  • Табанов Артур Суренович
  • Хоненко Інна Вікторівна
  • Чолак Іван Іванович
  • Балицький Максим Сергійович
  • Возний Владислав Юрійович
  • Карпов Едуард Олександрович
  • Бутко Юрій Валентинович

Раніше повідомлялося, що тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова запропонує керівництву країни збільшити кількість слідчих, які розслідуватимуть справи про вбивства на Майдані Незалежності в 2014 році. Справами Майдану займається окремий підрозділ, який налічував 25 осіб.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань призначило Олександра Буряка керівником відділу з розслідування «справ Майдану». Раніше він обіймав посаду заступника керівника Бюро й відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням.

Джерело: Ракурс


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