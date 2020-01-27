У ДБР повідомили імена нових слідчих, яких взяли у підрозділ з розслідування «справ Майдану»https://racurs.ua/ua/n132717-u-dbr-povidomyly-imena-novyh-slidchyh-yakyh-vzyaly-u-pidrozdil-z-rozsliduvannya-sprav-maydanu.htmlРакурс
У підрозділ Державного бюро розслідувань, який займається розслідуванням «справ Майдану», прийняли нових слідчих.
У січні у відділ на роботу прийняли 32 слідчих. Всі вони працюватимуть у третьому управлінні організації досудових розслідувань. Про це повідомила прес-служба ДБР.
Станом на 11 січня 2020 року на роботу в підрозділ прийняті:
- Беховець Олексій Володимирович
- Єна Андрій Леонідович
- Ільїн Віталій Сергійович
- Ковальчук Олександр Петрович
- Крусян Роман Андрійович
- Ляшко Руслан Володимирович
- Музика Віталій Миколайович
- Ніколайчук Олексій Іванович
- Рубан Андрій Геннадійович
- Смітюх Олександр Федорович
- Яблонський Артем Станіславович
- Бондар Євген Володимирович
- Бородій Ярослав Васильович
- Ляшко Роман Володимирович
- Чорноблавський Олександр Михайлович
- Юрчук Олександр Васильович
- Павлюк Ольга Петрівна
- Продан Владислав Сергійович
- Ренкас Анастасія Анатоліївна
- Тібеж Олеся Святославівна
- Тібеж Ярослав Святославович
- Шаповалов Максим Валентинович
- Єрохін Ігор Анатолійович
- Нестерчук Артем Юрійович
- Стебеляк Юрій Петрович
- Табанов Артур Суренович
- Хоненко Інна Вікторівна
- Чолак Іван Іванович
- Балицький Максим Сергійович
- Возний Владислав Юрійович
- Карпов Едуард Олександрович
- Бутко Юрій Валентинович
Раніше повідомлялося, що тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова запропонує керівництву країни збільшити кількість слідчих, які розслідуватимуть справи про вбивства на Майдані Незалежності в 2014 році. Справами Майдану займається окремий підрозділ, який налічував 25 осіб.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань призначило Олександра Буряка керівником відділу з розслідування «справ Майдану». Раніше він обіймав посаду заступника керівника Бюро й відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням.