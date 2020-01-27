Назвали імена нових слідчих ДБР, які розслідуватимуть вбивства на Майдані. Фото: ДБР

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Ракурс

У підрозділ Державного бюро розслідувань, який займається розслідуванням «справ Майдану», прийняли нових слідчих.

У січні у відділ на роботу прийняли 32 слідчих. Всі вони працюватимуть у третьому управлінні організації досудових розслідувань. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Станом на 11 січня 2020 року на роботу в підрозділ прийняті:

Беховець Олексій Володимирович

Єна Андрій Леонідович

Ільїн Віталій Сергійович

Ковальчук Олександр Петрович

Крусян Роман Андрійович

Ляшко Руслан Володимирович

Музика Віталій Миколайович

Ніколайчук Олексій Іванович

Рубан Андрій Геннадійович

Смітюх Олександр Федорович

Яблонський Артем Станіславович

Бондар Євген Володимирович

Бородій Ярослав Васильович

Ляшко Роман Володимирович

Чорноблавський Олександр Михайлович

Юрчук Олександр Васильович

Павлюк Ольга Петрівна

Продан Владислав Сергійович

Ренкас Анастасія Анатоліївна

Тібеж Олеся Святославівна

Тібеж Ярослав Святославович

Шаповалов Максим Валентинович

Єрохін Ігор Анатолійович

Нестерчук Артем Юрійович

Стебеляк Юрій Петрович

Табанов Артур Суренович

Хоненко Інна Вікторівна

Чолак Іван Іванович

Балицький Максим Сергійович

Возний Владислав Юрійович

Карпов Едуард Олександрович

Бутко Юрій Валентинович

Раніше повідомлялося, що тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова запропонує керівництву країни збільшити кількість слідчих, які розслідуватимуть справи про вбивства на Майдані Незалежності в 2014 році. Справами Майдану займається окремий підрозділ, який налічував 25 осіб.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань призначило Олександра Буряка керівником відділу з розслідування «справ Майдану». Раніше він обіймав посаду заступника керівника Бюро й відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням.