Инцидент произошел 25 января, фото: publicdomainpictures.net

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Ракурс

Остановить грабителей владельцу ювелирного магазина в городе Санди-Спринг (штат Джорджия США) помогли банки с соленьями.

Инцидент произошел днем ​​25 января, сообщает телеканал WSB-TV.

Тогда в магазин ворвались четверо вооруженных злоумышленников, которые, угрожая клиентам и работникам, начали крушить витрины молотками и хватать украшения.

Однако в этот момент с обеда возвращался владелец магазина, который в руках имел сумку с тремя стеклянными банками с соленьями. Он пошел в атаку на грабителей, нанося им сумкой удары по голове и лицу.

В результате мужчине удалось задержать одного из злоумышленников, которые не ожидали такого развития событий. Еще трое попытались сбежать, однако вскоре попали в автомобильную аварию.

Сейчас трое из четырех нападавших (возрастом 40, 17 и 16 лет) задержаны. Их обвиняют в вооруженном ограблении, нанесении ущерба имуществу и хранении огнестрельного оружия.

По просьбе владельца, его имя и название магазина не разглашают.

Напомним, в 2017 году в США по подозрению в ограблении нескольких банков задержали бывшего сотрудника ООН.