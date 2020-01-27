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Инцидент произошел 25 января, фото: publicdomainpictures.net
Банки с соленьями остановили грабителей ювелирного магазина в США (ВИДЕО)https://racurs.ua/n132719-banki-s-solenyami-ostanovili-grabiteley-uvelirnogo-magazina-v-ssha-video.htmlРакурс
Остановить грабителей владельцу ювелирного магазина в городе Санди-Спринг (штат Джорджия США) помогли банки с соленьями.
Инцидент произошел днем 25 января, сообщает телеканал WSB-TV.
Тогда в магазин ворвались четверо вооруженных злоумышленников, которые, угрожая клиентам и работникам, начали крушить витрины молотками и хватать украшения.
Однако в этот момент с обеда возвращался владелец магазина, который в руках имел сумку с тремя стеклянными банками с соленьями. Он пошел в атаку на грабителей, нанося им сумкой удары по голове и лицу.
В результате мужчине удалось задержать одного из злоумышленников, которые не ожидали такого развития событий. Еще трое попытались сбежать, однако вскоре попали в автомобильную аварию.
Сейчас трое из четырех нападавших (возрастом 40, 17 и 16 лет) задержаны. Их обвиняют в вооруженном ограблении, нанесении ущерба имуществу и хранении огнестрельного оружия.
По просьбе владельца, его имя и название магазина не разглашают.
Напомним, в 2017 году в США по подозрению в ограблении нескольких банков задержали бывшего сотрудника ООН.
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