Эпидемия коронавируса: SkyUp с 3 февраля приостанавливает рейсы в Китай, фото: flickr

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Эпидемия коронавируса стала причиной отмены чартерных рейсов авиакомпании SkyUp в Китай.

Для туроператора JoinUp! они не будут осуществляться. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Туристов из китайского острова Хайнань вернут 29 января и 1 февраля. В компании заявили, что внимательно следят за ситуацией. Госавиаслужба и министерство здравоохранения Украины не рекомендовали прекращать сообщения между государствами. На период с 3 февраля по 28 марта летную программу все же приостановили.

Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет, — говорится в сообщении.

Граждане, которые приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, имеют право в ближайшие недели на возврат стоимости.

В распоряжении SkyUp десять самолетов: шесть Boeing 737−800, два Boeing 737−900 ER и два Boeing 737−700. Авиакомпания зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года.

СНБО Украины поручил Минздраву системно сообщать о коронавирусе, который распространяется по миру. Украинские дипломаты рекомендуют гражданам покинуть территорию КНР.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Борисполь» пассажирам прямых авиарейсов из Китая измерят температуру тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения с помощью скрининга начали фиксировать показатели здоровья.