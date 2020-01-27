Авиакатастрофа в Афганистане: что известно. Фото: live24.ru

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Ракурс

Авиакатастрофа произошла сегодня утром в Афганистане. Лайнер, на борту которого могли находиться от 80 до 120 человек, разбился в сельской местности в провинции Газни на востоке страны. Район падения самолета контролируется боевиками «Талибана». К месту авиакатастрофы отправлены правительственные спецподразделения.

Изначально сообщалось, что борт был пассажирским и принадлежал авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Однако вскоре перевозчик сообщил в Facebook, что ни один самолет компании в последнее время не попадал в аварию и все полеты выполняются по плану.

По данным TOLO News в Twitter, лайнер следовал из Герата в Кабул. На борту находились не менее 83 пассажиров. В то же время Ariana News сообщает в Twitter, что потерпевший крушение самолет направлялся из города Герат в Нью-Дели — столицу Индии. Также издание отмечает, что на борту находились до 120 человек. Но о таких жертвах информация не поступала.

В свою очередь портал FlightRadar24, который отслеживает авиарейсы по всему миру, пишет, что и борт YA-PID, следовавший в Кабул, и AFG315, направлявшийся в Нью-Дели, успешно приземлились в пунктах назначения.

Местные власти также предположили, что разбившийся самолет мог быть иностранным и непассажирским. Губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай заявил, что в результате падения лайнер охватил пожар, а местные жители пытались тушить огонь и якобы даже вытащили из кабины пилота.

В сети уже появилось видео якобы с места авиакатастрофы в Газни. Издание TOLO News пишет, что на кадрах видно обозначения, напоминающие символику самолета Bombardier E-11A, который используют ВВС США в качестве воздушного пункта связи в горной местности. Но официального подтверждения, что на видео запечатлены обломки именно упавшего сегодня утром лайнера, пока нет.

При этом журналист Bild Джулиан Репке написал в Twitter, что талибы заявляют об ударе по американскому военному самолету, в результате чего погибли пять человек.

Издание Associated Press, ссылаясь на майора армии США Бета Риордана, сообщает, что информация о крушении американского самолета в Афганистане уже расследуется.

Между тем напомним, что 8 января в Тегеране иранские военные сбили российскими ракетами пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Спустя несколько дней власти страны признали факт ракетного удара своих военных по гражданскому лайнеру, но заявили, что это произошло по ошибке. В результате авиакатастрофы погибли все 176 пассажиров и членов экипажа самолета МАУ, в том числе 11 украинцев.