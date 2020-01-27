Епідемія коронавірусу: у ВООЗ вважають глобальний рівень ризику високим, фото: pixabay

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Оцінка ризику нового коронавірусу 2019-nCoV Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) не відповідає дійсності.

Фахівці виправили показник з «помірного» на «високий». Про це вказано у ситуаційному звіті організації.

В документі йдеться про високий ризик у Китаї на регіональному рівні. Згодом було додано, що існує «високий ризик на глобальному рівні».

Цю доповідь опублікували 25 січня. Два дні тому ВООЗ помилково вказала ймовірність глобального фактору загрози як «помірний».

На території КНР випадки захворювання зафіксовано майже у всіх регіонах. Влада країни припинила відправку груп туристів за кордон. У державі посилюються заходи безпеки для запобігання поширенню коронавірусу. Випадки захворювання вже зафіксували у США, Японії, Таїланді, Південній Кореї, Канаді, Австралії, Франції та інших державах.

Раніше у ВООЗ заявили, що китайський коронавірус наразі не є загрозою світового масштабу. Як повідомляли фахівці, оголошувати надзвичайний стан через розповсюдження нового коронавірусу з Китаю не варто, але всі країни повинні бути готовим до цього.