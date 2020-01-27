Сутички біля будівлі ОДА у Харкові: поліція відкрила кримінальне провадження, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n132741-sutychky-bilya-budivli-oda-u-harkovi-policiya-vidkryla-kryminalnu-spravu.html

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Харківська поліція відкрила кримінальне провадження через сутички біля будівлі Обласної державної адміністрації.

Мітинг в підтримку російської мови організували у місті 27 січня. Про це повідомляють у регіональній прес-службі Нацполіції.

Під час заходу відбулися заворушення. Громадяни почали штовхати один одного. Невідомий чоловік вирішив розпилити сльозогінний газ.

Внаслідок події постраждало декілька громадян. Серед них — поліцейський та журналіст. До співробітників правоохоронних органів звернувся 38-річний чоловік. Він розповів, що його вдарили, а потім бризнули в обличчя з газового балончика.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 ККУ — погроза чи насильство щодо правоохоронця, та за ч.2 ст. 296 ККУ — хуліганство. Санкціями статей передбачено до 5 років в’язниці.

Нагадаємо, акцію за російську мову в Харкові влаштували 27 січня. Прихильники «Опозиційної платформи — За життя» вимагали прийняти зміни в освітній сфері, збільшивши обсяг російськомовного викладання у школах. Керував мітингом голова міського осередку ОПЗЖ Андрій Лесик. Своєрідне зібрання завершилось сутичками з мешканцями міста.