Мітинг за російську мову в Харкові завершився сутичками. Фото: Depo

https://racurs.ua/ua/n132698-mityng-za-rosiysku-movu-v-harkovi-zavershyvsya-sutychkamy-foto-video.html

Ракурс

У Харкові перед будівлею обласної державної адміністрації близько 10 прихильників партії «Опозиційного платформи — За життя» влаштували мітинг.

Активісти тримають плакати з написами «Нет дискриминации русскоязычных школьников», закликають не утискати російську мову. Керує мітингом голова міського осередку ОПЗЖ Андрій Лесик. Про це 27 січня повідомляє Depo.

За словами Лесика, що згідно нового закону у харківських школах заняття з російської мови та літератури відбуватимуться тільки один раз на тиждень. Представники партії заявляють, що цього мало.

Поруч із цим пікетом проходить інша акція протесту, учасники якої виступають проти політики ОПЗЖ. Почалися сутички, в ході яких учасників мітингу закидали яйцями. Хтось із натовпу розпорошив газовий балончик. Прихильників російської мови охороняє поліція.

Нагадаємо, опитування показало, що російську мову як державну мову України хочуть бачити тільки 12% українців. Ще 15% вважають, що російська мова повинна мати офіційний статус в окремих регіонах країни, але більшість — 69% опитаних — впевнені, що єдиною державною мовою має залишатися українська.