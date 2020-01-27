Митинг за русский язык в Харькове закончился столкновениями. Фото: Depo

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В Харькове перед зданием областной государственной администрации около 10 сторонников партии «Оппозиционного платформы — За жизнь» устроили митинг.

Активисты держат плакаты с надписями: «Нет дискриминации русскоязычных школьников», призывают не ущемлять русский язык. Руководит митингом председатель городской ячейки ОПЗЖ Андрей Лесик. Об этом 27 января сообщает Depo.

По словам Лесика, что новый закон предусматривает, что в харьковских школах занятия по русскому языку и литературе будут проходить только один раз в неделю. Представители партии заявляют, что этого мало.

Рядом с этим пикетом проходит другая акция протеста, участники которой выступают против политики ОПЗЖ. Начались столкновения, в ходе которых участников митинга забросали яйцами. Кто-то из толпы распылил газовый баллончик. Сторонников русского языка охраняет полиция.

Напомним, опрос показал, что русский язык как государственный язык Украины хотят видеть только 12% украинцев. Еще 15% считают, что русский язык должен иметь официальный статус в отдельных регионах страны, но большинство — 69% опрошенных — уверены, что единственным государственным языком должен оставаться украинский.