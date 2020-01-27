Голодные птицы, неурожаи и отсутствие комаров: какие последствия будет иметь бесснежная зима

В этом году в Европе необычно теплая зима

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Безснесжная зима нарушает естественные ритмы, что может иметь значительные последствия для экосистемы.

Если отсутствие снега будет сохраняться до весны, это может привести к значительному уменьшению популяции комаров, считает директор Юго-Карельского института аллергологии и окружающей среды (Финляндия) Киммо Сааринен, сообщает телеканал Yle.

Дело в том, что комары размножаются в прудах, которые образуются в результате таяния снега.

Таким образом, в результате бесснежной зимы у них не будет среды для размножения, — считает ученый.

В то же время, это также может означать бедное с точки зрения пищи лето для птиц.

Комары и другие насекомые являются причиной того, почему птицы летом летают на север, — отмечает Сааринен.

Впрочем, по мнению директор по вопросам охраны и исследований финского отделения международной природоохранной организации Birdlife Теему Лехтиниеми, птицы могут найти замену комарам в клещах, которые размножают в мутной воде, поэтому не зависят, как комары, от талой воды.

Из-за необычно теплой погоды уже фиксируются случаи пробуждения их от зимней спячки.

Также, еще останется такой важный источник пищи для птиц, как личинки бабочек.

Отсутствие снега грозит и сельхозкультурам, поскольку снежный покров служит источником влаги для почвы, а также предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

Хотя бесснежная и сравнительно теплая зима может показаться устрашающей из-за изменений климата, Сааринен утверждает, что причин для опасения нет.

Обстоятельства сейчас исключительные, но не необычные, — отмечает ученый, добавляя, что это не первая теплая зима за последние десятилетия.

Температура является одним из важнейших факторов роста растений и некоторые из них могут начать цвести раньше, однако большинство из них, ориентируясь на количество солнечного света, понимают, что это зима, отмечает Сааринен.

Растения точно измеряют продолжительность дня. День еще достаточно короткий, — резюмирует ученый.

Глава «Укргидрометцентра» Николай Кульбида недавно в комментарии изданию «Гордон» отметил, что погода в Украине не будет иметь существенных изменений до конца января. В первой декаде февраля температурный режим также не изменится, однако возможно увеличение количества осадков.

Однако, по мнению синоптиков, во второй половине февраля в Украину может прийти холодный арктический воздух, что может привести к похолоданию и выпадению снега.

Напомним, синоптики ожидают, что в январе среднемесячная температура в Украине будет на 1,5−2,0° выше средних многолетних значений.