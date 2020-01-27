Голодні птахи, неврожаї та відсутність комарів: які наслідки матиме безсніжна зима

Цього року в Європі незвично тепла зима

https://racurs.ua/ua/n132696-golodni-ptahy-nevrojayi-ta-vidsutnist-komariv-yaki-naslidky-matyme-bezsnijna-zyma.html

Ракурс

Безсніжна зима порушує природні ритми, що може мати значні наслідки для екосистеми.

Якщо відсутність снігу зберігатиметься до весни, це може призвести до значного зменшення популяції комарів, вважає директор Південно-Карельського інституту алергології та навколишнього середовища (Фінляндія) Кіммо Саарінен, повідомляє телеканал Yle.

Річ у тім, що комарі розмножуються в ставках, які утворюються в результаті танення снігу.

Таким чином, в результаті безсніжної зими в них не буде середовища для розмноження, — вважає учений.

Водночас, це також може означати бідне з точки зору поживи літо для птахів.

Комарі та інші комахи є причиною того, чому птахи літом літають на північ, — наголошує Саарінен.

Втім, на думку директор з питань охорони та досліджень фінського відділення міжнародної природоохоронної організації Birdlife Теему Лехтініємі, птахи можуть знайти заміну комарам у кліщах, котрі розмножують у каламутній воді, тому не залежать, як комарі, від талої води.

Через незвично теплу погоду вже фіксуються випадки прокидання їх від зимової сплячки.

Також, ще залишиться таке важливе джерело їжі для птахів, як личинки метеликів.

Відсутність снігу загрожує і сільгоспкультурам, оскільки сніговий покрив служить джерелом вологи для ґрунту, а також оберігає озимі посіви від вітрів та переохолодження.

Хоча безсніжна та порівняно тепла зима може здатися страхітливою через зміни клімату, Саарінен стверджує, що причин для побоювання немає.

Обставини зараз виняткові, але не незвичні, — наголошує учений, додаючи, що це не перша тепла зима за останні десятиліття.

Температура є один із найважливіших факторів росту рослин і деякі з них можуть розпочати цвісти раніше, проте більшість з них, орієнтуючись на кількість сонячного світла, розуміють, що це зима, наголошує Саарінен.

Рослини точно вимірюють тривалість дня. День ще досить короткий, — резюмує учений.

Очільник «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда нещодавно в коментарі виданню «Гордон» зазначив, що погода в Україні не зазнає суттєвих змін до кінця січня. У першій декаді лютого температурний режим також не зміниться, проте можливе збільшення кількості опадів.

Однак, на думку синоптиків, у другій половині лютого до України може прийти холодне арктичне повітря, що може призвести до похолодання та випадання снігу.

Нагадаємо, синоптики очікують, що в січні середньомісячна температура в Україні буде на 1,5−2,0° вищою середніх багаторічних значень.