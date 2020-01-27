У Києві горить Мінкульт. Фото: ДСНС

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Міністерство культури України, будівля якого розташована в Шевченківському районі Києва по вулиці Івана Франка, сьогодні вранці охопила пожежа. Займання сталося в підвальному приміщенні, внаслідок чого димом був затягнутий третій поверх приміщення.

Рятувальники провели евакуацію 220 осіб, зокрема й через вікна за допомогою автодрабини. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Локалізація займання на площі 30 м. кв. у підвалі зайняла майже годину, наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.

У ДСНС уточнили, що в охопленому вогнем підвальному приміщенні розташований архів Мінкульту.

Користувачі соцмереж, коментуючи цю інформацію, зазначають, що архіви в українських державних установах горять регулярно, після чого зазвичай констатується зникнення певної документації.

Нагадаємо, у грудні в Одесі внаслідок масштабної пожежі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинули 16 осіб, а ще 32 людини серйозно постраждали. Через кілька днів силовики провели обшуки у службових приміщеннях одеського управління ДСНС, запідозривши, що керівництво рятувальної служби намагалося знищити важливі документи щодо пожежі в коледжі.