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Ракурс
В Киеве горит Минкульт. Фото: ГСЧС

В Киеве горит Минкульт (ФОТО, ВИДЕО)

27 янв 2020, 11:37
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Министерство культуры Украины, здание которого находится в Шевченковском районе Киева по улице Ивана Франко, сегодня утром охватил пожар. Возгорание произошло в подвальном помещении, вследствие чего дымом был затянут третий этаж помещения.

Спасатели осуществили эвакуацию 220 человек, в том числе и через окна с помощью автолестницы. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Локализация пожара на площади 30 м. кв. в подвале заняла почти час, сейчас продолжается ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ГСЧС уточнили, что в охваченном огнем подвальном помещении расположен архив Минкульта.

Пользователи соцсетей, комментируя эту информацию, отмечают, что архивы в украинских государственных учреждениях горят регулярно, после чего обычно констатируется исчезновение определенной документации.

В Киеве горит Минкульт. Фото: ГСЧС

В Киеве горит Минкульт. Фото: ГСЧС

В Киеве горит Минкульт. Фото: ГСЧС

В Киеве горит Минкульт. Фото: ГСЧС

Напомним, в декабре в Одессе в результате масштабного пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 16 человек, а еще 32 — серьезно пострадали. Через несколько дней силовики провели обыски в служебных помещениях одесского управления ГСЧС, заподозрив, что руководство спасательной службы пыталось уничтожить важные документы по пожару в колледже.

Источник: Ракурс


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