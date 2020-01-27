Стоклновения у здания ОГА в Харькове: полиция открыла уголовное производство, фото: Нацполиция

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Харьковская полиция открыла уголовное производство из-за столкновений у здания Областной государственной администрации.

Митинг в поддержку русского языка организовали в городе 27 января. Об этом сообщают в региональной пресс-службе Нацполиции.

Во время мероприятия произошли беспорядки. Граждане начали толкать друг друга. Неизвестный мужчина решил распылить слезоточивый газ.

В результате происшествия пострадало несколько людей. Среди них — полицейский и журналист. К сотрудникам правоохранительных органов обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что его ударили, а потом брызнули в лицо из газового баллончика.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 УК — угроза или насилие в отношении полицейского, и по ч.2 ст. 296 УК — хулиганство. Санкциями статей предусмотрено до 5 лет тюрьмы.

Напомним, акцию за русский язык в Харькове устроили 27 января. Сторонники «оппозиционной платформы — За жизнь» требовали принять изменения в образовательной сфере, увеличив объем русскоязычного преподавания в школах. Руководил митингом председатель городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик. Своеобразное собрание завершилось столкновениями с жителями города.