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Эпидемия коронавируса: во Львове с подозрением на заболевание госпитализировано студента из Китая, фото: United States Africa Command

Эпидемия коронавируса: во Львове с подозрением на заболевание госпитализирован студент из Китая (ВИДЕО)

27 янв 2020, 21:22
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Эпидемия коронавируса способна распространиться на территорию Украины.

Во Львове госпитализировали студента из Китая. В Facebook телеканал НТА опубликовал заявление заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута.

Парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице города. У него зафиксировали кашель и насморк, болит горло. Медики все анализы отправляют иностранным специалистам.

Сейчас осуществляются поиски тех, кто мог контактировать с парнем в пути. Известно, что студент летал в КНР. В Украину он вернулся 27 января.

Врачи делают все возможное, чтобы выявить способы борьбы с коронавирусом. Медики призывают людей не паниковать, ведь случай заражения еще не подтвержден.

Вспышка пневмонии неустановленного происхождения зафиксирована в декабре в китайском городе Ухань. Название нового типа коронавируса — 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Уже известно о 80 погибших. Случаи заболевания зафиксированы почти по всей территории Китая, а также в других странах.

Ранее в Украине неосторожное высказывание медиков вызвало панику в сети. Представители вирусологической лаборатории «Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины» заявили, что коронавирус уже распространяется и в Киеве.

Источник: Ракурс


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