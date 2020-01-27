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Эпидемия коронавируса: во Львове с подозрением на заболевание госпитализировано студента из Китая, фото: United States Africa Command
Эпидемия коронавируса: во Львове с подозрением на заболевание госпитализирован студент из Китая (ВИДЕО)https://racurs.ua/n132740-epidemiya-koronavirusa-vo-lvove-s-podozreniem-na-zabolevanie-gospitalizirovan-student-iz-kitaya.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса способна распространиться на территорию Украины.
Во Львове госпитализировали студента из Китая. В Facebook телеканал НТА опубликовал заявление заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута.
Парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице города. У него зафиксировали кашель и насморк, болит горло. Медики все анализы отправляют иностранным специалистам.
Сейчас осуществляются поиски тех, кто мог контактировать с парнем в пути. Известно, что студент летал в КНР. В Украину он вернулся 27 января.
Врачи делают все возможное, чтобы выявить способы борьбы с коронавирусом. Медики призывают людей не паниковать, ведь случай заражения еще не подтвержден.
Вспышка пневмонии неустановленного происхождения зафиксирована в декабре в китайском городе Ухань. Название нового типа коронавируса — 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Уже известно о 80 погибших. Случаи заболевания зафиксированы почти по всей территории Китая, а также в других странах.
Ранее в Украине неосторожное высказывание медиков вызвало панику в сети. Представители вирусологической лаборатории «Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины» заявили, что коронавирус уже распространяется и в Киеве.
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