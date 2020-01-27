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Епідемія коронавірусу: у Львові з підозрою на захворювання госпіталізовано студента з Китаю, фото: United States Africa Command

Епідемія коронавірусу: у Львові з підозрою на захворювання госпіталізовано студента з Китаю (ВІДЕО)

27 січ 2020, 21:22
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Епідемія коронавірусу здатна поширитись на територію України.

У Львові госпіталізували студента з Китаю. У Facebook телеканал НТА опублікував заяву заступника директора Львівського обласного лабораторного центру Олега Когута.

Хлопець перебуває у спеціальному боксі в інфекційній лікарні міста. У нього зафіксували кашель та нежить, болить горло. Медики усі аналізи відправляють іноземним фахівцям.

Наразі відбуваються пошуки тих, хто міг контактувати з хлопцем у дорозі. Відомо, що студент літав до КНР. До України він повернувся 27 січня.

Лікарі роблять усе можливе, щоб виявити способи боротьби з коронавірусом. Медики закликають людей не панікувати, адже випадок зараження ще не підтверджений.

Спалах пневмонії невстановленого походження зафіксовано у грудні в китайському місті Ухань. Назва нового типу коронавірусу — 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини. Вже відомо про 80 загиблих. Випадки захворювання зафіксовано майже по всій території Китаю, а також у інших країнах.

Раніше в Україні необережний вислів медиків спричинив паніку у мережі. Представники вірусологічної лабораторії «Київського міського лабораторного центру МОЗ України» заявили, що коронавірус вже поширюється й у Києві.

Джерело: Ракурс


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20:28   27 січ