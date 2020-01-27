Епідемія коронавірусу: першу смерть зафіксовано у столиці Китаю, фото: Health

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Коронавірус назвали причиною смерті жителя китайської столиці.

У Пекіні загинув чоловік. Про це повідомляє державне телебачення Китаю CCTV.

За попередніми даними, померлому 50 років. Він раніше відвідував місто Ухань. На території мегаполісу у грудні було зафіксовано перше зараження захворюванням. У місті найгірша ситуація.

Станом на 27 січня, заражені смертельним вірусом 2 тис. 744 осіб. Через коронавірус (2019 nCoV) загинуло вже 80 людей. У зараженні вірусом підозрюють 5 тис. 794 осіб, ще 30 тис. 453 осіб проходять медичне обстеження.

Китайська влада попередила громадян про загрозу небезпечного захворювання. На митних пунктах контролю, а також в морських портах і аеропортах фіксують температуру тіла. Спеціальні підрозділи проводять медичні обстеження громадян. Пасажирам надаються засоби індивідуального захисту. Лідер КНР Сі Цзіньпін повідомив, що країна «зіткнулась з серйозною ситуацією». У державі скасували туристичні тури.

Раніше десятки випадків зараження зафіксували на території інших держав. Про виявлення коронавірусу повідомили у Австралії, Таїланді, Японії, США, Південній Кореї, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Малайзії, Канаді та Камбоджі.