Коронавірус: в мережі запустили онлайн-карту поширення смертельної хвороби

Коронавірус: в мережі запустили онлайн-карту поширення смертельної пневмонії, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n132724-koronavirus-v-mereji-zapustyly-onlayn-kartu-poshyrennya-smertelnoyi-hvoroby.html

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В мережі запустили онлайн-карту поширення смертельного коронавірусу. Сервіс розробив Центр системних досліджень і інжинірингу університету Джона Хопкінса в американському Балтіморі.

Карта постійно оновлює дані про географію поширення небезпечної хвороби, публікує статистику про кількість осіб, у яких знайшли симптоми, і померлих.

Карту можна завантажити за цим лінком. Вона працює в режимі реального часу. Розробники використовують інформацію Всесвітньої організації охорони здоров’я та центрів по контролю захворюваності в Китаї, Європі та США.

Наразі підтверджено інфікування 2 тис. 794 пацієнтів, більшість з яких знаходяться в Китаї. Зокрема в провінції Хубей, центром якої є місто Ухань, вірус знайшли у 1,4 тис. осіб, з них 76 людей померли.

У США зафіксували п’ять випадків корона вірусу, в Європі тільки один, у Франції. Одужали від пневмонії, яку викликав коронавірус, 54 особи.

Сьогодні українські медики випадково спричинили паніку у мережі, невчасно уточнивши, який саме коронавірус діагностували в одного із хворих у столиці.