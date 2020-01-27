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Ракурс
Коронавирус: в сети запустили онлайн-карту распространения смертельной пневмонии, фото — Фокус

Коронавирус: в сети запустили онлайн-карту распространения смертельной болезни

27 янв 2020, 16:45
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В сети запустили онлайн-карту распространения смертельного коронавируса. Сервис разработал Центр системных исследований и инжиниринга университета Джона Хопкинса в американском Балтиморе.

Карта постоянно обновляет данные о географии распространения опасной болезни, публикует статистику о количестве лиц, у которых нашли симптомы, и умерших.

Карту можно скачать по этой ссылке. Она работает в режиме реального времени. Разработчики используют информацию Всемирной организации здравоохранения и центров по контролю заболеваемости в Китае, Европе и США.

Коронавирус: в сети запустили онлайн-карту распространения смертельной пневмонии, скриншот gisanddata

Пока подтверждено инфицирование 2 тыс. 794 пациентов, большинство из которых находятся в Китае. В частности, в провинции Хубэй, центром которой является город Ухань, вирус нашли у 1,4 тыс. человек, из них 76 человек умерли.

В США зафиксировали пять случаев коронавируса, в Европе только один — во Франции. Выздоровели от пневмонии, которую вызвал коронавирус, 54 человека.

Коронавирус: в сети запустили онлайн-карту распространения смертельной пневмонии, скриншот gisanddata

Коронавирус: в сети запустили онлайн-карту распространения смертельной пневмонии, скриншот gisanddata

Сегодня украинские медики случайно вызвали панику в сети, вовремя не уточнив, какой именно коронавирус диагностировали у одного из больных в столице.

Источник: Ракурс


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