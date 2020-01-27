Алексей Левин, фото: Zaxid.net

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Алексей Левин, которого следствие считает организатором резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, удалось идентифицировать в Болгарии по отпечаткам пальцев.

Он настолько изменил внешность, что стал непохожим на имеющееся у Интерпола фото. Об этом представители болгарской полиции сообщили во время сегодняшнего брифинга, сообщает издание «Слідство.інфо».

По информации болгарских правоохранительных органов, в страну он попал в 2018 году — пешком пересек границу между Болгарией и Румынией в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии Левин официально не регистрировался.

Во время обысков в его доме изъяли два паспорта — местный и зарубежный. Левину запрещено покидать территорию страны, вскоре суд будет рассматривать вопрос о его экстрадиции.

По информации болгарских СМИ, Левина, который более года скрывался от украинских правоохранителей, 24 января задержали в болгарском городе Бургас. Меру пресечения ему должны избрать 28 января.

Напомним, в июле 2019 года группа журналистов на основе полученной из собственных источников информации подготовили видео реконструкции нападения на Гандзюк.