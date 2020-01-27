Олексій Левін, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n132723-zminyv-zovnishnist-ale-ne-vidbytky-palciv-bolgarski-policeyski-rozpovily-detali-zatrymannya.html

Ракурс

Олексій Левін, якого слідство вважає організатором резонансного вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, вдалося ідентифікувати в Болгарії за відбитками пальців.

Він настільки змінив зовнішність, що став несхожим на наявне в Інтерполу фото. Про це представники болгарської поліції повідомили під час сьогоднішнього брифінгу, повідомляє видання «Слідство.інфо».

За інформацією болгарських правоохоронців, до країни він потрапив у 2018 році, пішки перетнувши кордон між Болгарією та Румунією в населеному пункті Дуранкулак. У Болгарії Левін офіційно не реєструвався.

Під час обшуків у його помешканні вилучили два паспорти — місцевий і закордонний. Левіну заборонено залишати територію країни, невдовзі суд розглядатиме питання щодо його екстрадиції.

За інформацією болгарських ЗМІ, Левіна, який понад рік переховувався від українських правоохоронців, 24 січня затримали в болгарському місті Бургас. Запобіжний захід йому мають обрати 28 січня.

Нагадаємо, у липні 2019 року група журналістів на основі отриманої з власних джерел інформації підготували відео реконструкції нападу на Гандзюк.