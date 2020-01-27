Эпидемия коронавируса: первую смерть зафиксировали в столице Китая, фото: Health

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Коронавирус назвали причиной смерти жителя китайской столицы.

В Пекине умер мужчина. Об этом сообщает государственное телевидение Китая CCTV.

По предварительным данным, умершему 50 лет. Он раньше посещал город Ухань. На территории мегаполиса в декабре было зафиксировано первое заражение заболеванием. В городе наихудшая ситуация.

По состоянию на 27 января, заражены смертельным вирусом 2 тыс. 744 человек. Из-за коронавируса (2019 nCoV) погибло уже 80 человек. В заражении вирусом подозревают 5 тыс. 794 человек, еще 30 тыс. 453 человек проходят медицинское обследование.

Китайские власти предупредили граждан об угрозе опасного заболевания. На таможенных пунктах контроля, а также в морских портах и аэропортах фиксируют температуру тела. Специальные подразделения проводят медицинские обследования граждан. Пассажирам предоставляются средства индивидуальной защиты. Лидер КНР Си Цзиньпин сообщил, что страна «столкнулась с серьезной ситуацией». В государстве отменили туристические туры.

Ранее десятки случаев заражения зафиксировали на территории других государств. О выявлении коронавируса сообщили в Австралии, Таиланде, Японии, США, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Малайзии, Канаде и Камбоджи.