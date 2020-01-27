Pokemon Go помогла британцу сбросить 63 кг. Фото: CEN

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Ракурс

Pokemon Go, игра с элементами дополненной реальности, помогла жителю Лондона Томми Монкхаузу похудеть на 63 кг за год. Мужчина похудел благодаря постоянным прогулкам, которые необходимы для поиска покемонов и прохождения игры.

Год назад вес Томми Монкхауза составлял 159 кг. Сам мужчина рассказал, что не мог нормально ходить, а когда он улыбался, у него закрывались глаза. Он не узнавал себя на фото, пишет издание Unilad.

Знакомые, зная о его любви к играм, посоветовали выбрать Pokemon Go, где нужно много двигаться, чтобы найти нужных покемонов. Сам Томми Монкхауз рассказывает, что планировал первый раз поиграть 20−30 минут, но сам не заметил, как проходил три часа, вылавливая покемонов. Тогда, по его словам, ему это доставило большое удовольствие и он начал ставить себе новые цели — сколько нужно пройти в следующий раз.

Спустя год таких прогулок вес мужчины сократился на 40%. По его словам, игра оказала большое влияние на его жизнь.

Как известно, Pokemon Go — игра с элементами дополненной реальности. Она вышла в 2016 году и стала очень популярной во всем мире. Цель игры — собрать как можно больше виртуальных существ и усовершенствовать их.

Как писал «Ракурс», появление смартфона iPhone в 2007 году и игры с дополненной реальностью Pokemon Go в 2016 году коррелируется с ростом количества травм головы и шеи, возникающих во время вождения или ходьбы с мобильным телефоном.