Питт и Энистон устроили тайное свидание – СМИ, фото: Celebitchyofficial

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Брэд Питт встречается с Дженнифер Энистон, своей бывшей супругой.

Голливудские актеры якобы устраивают тайные свидания. Об этом сообщает издание Mirror.

Друзья знаменитостей утверждают, что те побывали уже на пяти свиданиях. Отмечается, что они вместе проводили время на рождественских каникулах.

«Не думаю, что она переставала его любить, — заявил источник из окружения Энистон.

Актриса сохранила теплые чувства к бывшему мужу. Известно, что после разрыва Питт женился на Анджелине Джоли.

О бывшей жене, по словам сотрудника компании Питта Plan B, артист вспоминает постоянно. Он утверждает, что Брэд и Дженнифер очень счастливы.

Они восстановили романтические отношения, — высказался мужчина.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2000 году в Малибу. Пара рассталась спустя семь лет.

Ранее актриса Шарлиз Терон впервые рассказала об отношении к Анджелине Джоли. СМИ сообщали, что у Терон был роман с Брэдом Питтом.