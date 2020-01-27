Пітт і Еністон влаштували таємне побачення – ЗМІ, фото: Celebitchyofficial

https://racurs.ua/ua/n132733-pitt-i-eniston-vlashtuvaly-taiemne-pobachennya-zmi.html

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Бред Пітт зустрічається з Дженніфер Еністон, своєю колишньою дружиною.

Голлівудські актори нібито влаштовують таємні побачення. Про це повідомляє видання Mirror.

Друзі знаменитостей стверджують, що ті побували вже на п’яти побаченнях. Відзначається, що вони разом проводили час на різдвяних канікулах.

Не думаю, що вона переставала його любити, — заявило джерело з оточення Еністон.

Актриса зберегла теплі почуття до колишнього чоловіка. Відомо, що після розриву Пітт одружився з Анджеліною Джолі.

Про колишню дружину, за словами співробітника компанії Пітта Plan B, артист згадує постійно. Він стверджує, що Бред і Дженніфер дуже щасливі.

Вони відновили стосунки, — висловився чоловік.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт зіграли весілля в 2000 році в Малібу. Пара розлучилася через сім років.

Раніше актриса Шарліз Терон вперше розповіла про ставлення до Анджеліни Джолі. ЗМІ повідомляли, що у Терон був роман з Бредом Піттом.