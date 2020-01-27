Російський делегат Слуцький заснув на сесії ПАРЄ, фото — RFI

https://racurs.ua/ua/n132732-nochamy-ne-spav-gotuvavsya-delegat-vid-rosiyi-sluckyy-zasnuv-na-sesiyi-parie-video.html

Ракурс

Представник делегації РФ Леонід Слуцький так посилено готувався до зимової сесії Асамблеї, що заснув на засіданні комітету ПАРЄ.

На відео, яке з’явилося у мережі, видно, що голова Слуцького під час засідання робочого органу Асамблеї потрохи сповзла донизу, а очі закрилися. Через кілька секунд він прокинувся, а його сусід при цьому посміхнувся.

Саме главу комітету Держдуми з міжнародних справ Слуцького влітку росіяни пропонували зробити віце-президентом ПАРЄ. Це сталося відразу після того, як їх повернули до Асамблеї стараннями Франції.

Сьогодні ПАРЄ погодилася змінити свій графік, щоб підлаштуватися під розклад польотів росіян. Асамблея задовольнила прохання глави російської делегації Петра Толстого. Він попросив перенести голосування щодо повноваження кількох національних делегацій, в тому числі, російської, оскільки делегати від РФ мали намір вже у середу залишити Страсбург.

Секретаріат асамблеї запланував голосування на четвер і раніше в ПАРЄ ще жодного разу не змінювали порядок денний через такі прохання. Однак президент ПАРЄ Хендрік Дамс був змушений поставити питання на голосування і більшість делегатів погодилася змінити графік засідань, щоб підлаштувати їх до польотів росіян (за — 92 депутати, проти — 68).

Крім того, делегація РФ пригрозила покинути зимову сесію ПАРЄ у разі обмеження її повноважень в Асамблеї. Сьогодні відповідну заяву оголосила делегація України.