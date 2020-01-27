Российский делегат Слуцкий заснул на сессии ПАСЕ, фото — RFI

https://racurs.ua/n132732-po-nocham-ne-spal-gotovilsya-delegat-ot-rossii-sluckiy-zasnul-na-sessii-pase-video.html

Ракурс

Представитель делегации РФ Леонид Слуцкий так усиленно готовился к зимней сессии Ассамблеи, что заснул на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

На видео, которое появилось в сети, видно, что голова Слуцкого во время заседания рабочего органа Ассамблеи понемногу сползла вниз, а глаза закрылись. Через несколько секунд он проснулся, а его сосед при этом улыбнулся.

Именно главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого летом россияне предлагали сделать вице-президентом ПАСЕ. Это произошло сразу после того, как их вернули в Ассамблею стараниями Франции.

Сегодня ПАСЕ согласилась изменить свой график, чтобы подстроиться под расписание полетов россиян. Ассамблея удовлетворила просьбу главы российской делегации Петра Толстого. Он попросил перенести голосование относительно полномочий нескольких национальных делегаций, в том числе, российской, поскольку делегаты от РФ намерены уже в среду оставить Страсбург.

Секретариат ассамблеи запланировал голосования на четверг и раньше в ПАСЕ еще ни разу не меняли повестку дня из-за таких просьб. Однако президент ПАСЕ Хендрик Дамс был вынужден поставить вопрос на голосование и большинство делегатов согласилось изменить график заседаний, чтобы подстроить их к полетам россиян (за — 92 депутата, против — 68).

Кроме того, делегация РФ пригрозила покинуть зимнюю сессию ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий в Ассамблее. Сегодня соответствующее заявление объявила делегация Украины.