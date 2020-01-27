Погода в Украине на 28 января. Фото: Рexels

https://racurs.ua/n132731-pogoda-v-ukraine-na-28-yanvarya-do-8-no-s-dojdyami-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 28 января ожидается с осадками в южных, западных и восточных регионах. Днем температура воздуха поднимется до +8°.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° ниже нуля в западных и восточных областях до +4° в Крыму. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 5−8° тепла в южных и западных областях, а также центре страны. На западе столбики термометра поднимутся до +7°, в Крыму — до 8° выше нуля. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Ветер в Украине юго-восточный 5−10 м/с. Ночью в большинстве областей Украины ожидается дождь с мокрым снегом, днем — дождь.

Погода в Киеве 28 января прогнозируется облачная, без осадков. Температура воздуха ночью — до 2° тепла, а днем — до 4−6° выше нуля.

Самая теплая погода 28 января будет в Крыму, а также во Львове, Черновцах и Ивано-Франковске. На полуострове столбики термометра поднимутся до +8°, но ожидается дождь. Во Львове, Черновцах и Ивано-Франковске потеплеет до +7°, но ночью столбики термометра опустятся до -2°. Днем дождь, ночью — без осадков.

Также тепло будет в Луцке, Тернополе, Житомире и Ровно — до 6° тепла. В Черкассах, Чернигове и Кропивницком — до +5°, без осадков.

В южных областях ожидается до +4−6°, ночью — дождь с мокрым снегом, днем — дождь. На востоке — до 4° тепла, днем ожидается дождь.

В Карпатах — низкая вероятность схождения лавин.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, синоптики ожидают, что в январе среднемесячная температура будет на 1,5−2,0° выше средних многолетних значений.