В Совете Европы официально начал работу новый представитель Украины, фото: facebook

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Борис Тарасюк назначен новым постпредом Украины в Совете Европы.

Он вступил на должность 27 января. Об этом сообщила в Facebook Ирина Геращенко, народный депутат Украины от партии «Европейская солидарность».

Она назвала это важным кадровым решением. Политик пожелала дипломату успеха и результативной работы.

Удачи!, — написала нардеп в соцсети.

Геращенко назвала Тарасюка представителем старой дипломатической школы. Это означает, по ее словам, что стоит ожидать усиления украинских позиций в Страсбурге.

Борис Тарасюк — выдающийся украинский политик и дипломат. Он является идеологом европейской и евроатлантической интеграции Украины. В 2011 году Тарасюк основал Институт евро-атлантического сотрудничества. Был народным депутатом и представлял МИД.

Известно также, что выбрали вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Им стал Александр Мережко, народный депутат от «Слуги народа».

Ранее Киев обжаловал полномочия российской делегации и назначения вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Украина вернулась к полноценной работе в ПАСЕ.