У Раді Європи офіційно розпочав роботу новий представник України, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132730-u-parie-oficiyno-rozpochav-robotu-novyy-predstavnyk-ukrayiny.html

Ракурс

Борис Тарасюк призначений новим постпредом України у Раді Європи.

Він вступив на посаду 27 січня. Про це повідомила у Facebook Ірина Геращенко, народна депутатка України від партії «Європейська солідарність».

Вона назвала це важливим кадровим рішенням. Політик побажала дипломату успіху та результативної роботи.

Хай щастить!, — написала нардеп.

Геращенко назвала Тарасюка представником старої дипломатичної школи. Це означає, за її словами, що варто очікувати посилення українських позицій у Страсбурзі.

Борис Тарасюк — видатний український політик і дипломат. Він є ідеологом європейської та євроатлантичної інтеграції України. У 2011 році він заснував Інститут євро-атлантичного співробітництва. Був народним депутатом та представляв МЗС.

Відомо також, що обрали віце-президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Ним став Олександр Мережко, народний депутат від «Слуги народу».

Раніше Київ оскаржив повноваження росіян і призначення віце-президента Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Україна повернулась до повноцінної роботи в ПАРЄ.