У людей може розвиватися залежність від смартфонів, фото: Nathan Borror

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Ракурс

У залежності від смартфонів та пасивного куріння багато спільного.

Такого висновку дійшла викладач Університету Бостона Джоел Ренстром у статті, опублікованій у виданні The Conversation.

На її думку, постійне використання смартфонів дорослими, починаючи вже від матерів із немовлятами, котрі під час годування однією рукою тримають малюка, а іншою — гаджет, може підсвідомо підштовхувати дітей, які наслідують відповідний поведінковий паттерн, до залежності від цих пристроїв.

За її словами, це можна порівняти з тим, як пасивне куріння може стати поштовхом до куріння активного.

Діти, навіть немовлята, помічають ці звички. Вони бачать, як батьки знову і знову тягнуться до ніби магічного предмета, який блищить і блимає, видає звуки та показує рухомі образи. Хто б не хотів такої чудової іграшки?, — запитує Ренстром.

Вона наголошує, що виникнення такого потягу до смартфона вже в грудному віці приховує в собі небезпеку того, що надалі воно може набути більш загрозливого характеру.

Хоча вчені досі не знають напевно, чи станеться це з дітьми, які спостерігають за використанням телефону їхніми батьками, є достатньо доказів того, що діти навчаються та імітують поведінку батьків, — наголошує учена.

Приховує в собі небезпеку звикання до смартфонів і в підлітковому віці. Оскільки людський мозок продовжує розвиватися до 25 років, то підлітки ще не в змозі повністю усвідомлювати та контролювати свої імпульси, наголошує Ренстром.

Можливо, більшість дорослих теж не може. Але оскільки формувати молоде покоління мають саме сучасні дорослі, ми повинні усвідомлювати наслідки власної поведінки, — резюмує Ренстром.

Нагадаємо, учені встановили, що активне використання смартфонів призводить до появи в людей дивного наросту трохи вище шиї. Особливо це стосується молоді, чий скелет ще формується.