У людей может развиваться зависимость от смартфонов, фото: Nathan Borror

https://racurs.ua/n132729-zavisimost-ot-smartfonov-imeet-mnogo-obschego-s-kureniem-uchenye.html

Ракурс

У зависимости от смартфонов и пассивного курения много общего.

К такому выводу пришла преподаватель Университета Бостона Джоэл Ренстром в статье, опубликованной в издании The Conversation.

По ее мнению, постоянное использование смартфонов взрослыми, начиная уже от матерей с грудными детьми, которые во время кормления одной рукой держат малыша, а другой — гаджет, может подсознательно подталкивать детей, подражающих соответствующему поведенческому паттерну, к зависимости от этих устройств.

По ее словам, это можно сравнить с тем, как пассивное курение может стать толчком к курению активному.

Дети, даже младенцы, замечают эти привычки. Они видят, как родители снова и снова тянутся к будто магическому предмету, который блестит и мигает, издает звуки и показывает движущиеся образы. Кто бы не хотел такую замечательную игрушку?, — спрашивает Ренстром.

Ученая подчеркивает, что возникновение такого влечения к смартфону уже в грудном возрасте таит в себе опасность того, что в дальнейшем оно может приобрести более угрожающий характер.

Хотя ученые до сих пор не знают наверняка, произойдет ли это с детьми, которые наблюдают за использованием телефона их родителями, есть достаточно доказательств того, что дети учатся и имитируют поведение родителей, — подчеркивает ученая.

Таит в себе опасность привыкание к смартфонам и в подростковом возрасте. Поскольку человеческий мозг продолжает развиваться до 25 лет, то подростки еще не в состоянии полностью осознавать и контролировать свои импульсы, подчеркивает Ренстром.

Возможно, большинство взрослых тоже не может. Но поскольку формировать молодое поколение должны именно современные взрослые, мы должны осознавать последствия своего поведения, — резюмирует Ренстром.

Напомним, ученые установили, что активное использование смартфонов приводит к появлению у людей странного нароста чуть выше шеи. Особенно это касается молодежи, чей скелет еще формируется.