Годовщина освобождения Освенцима: трансляция из бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау, фото — НТВ

https://racurs.ua/n132728-godovschina-osvobojdeniya-osvencima-translyaciya-iz-byvshego-konclagerya-aushvic-birkenau.html

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В Польше сегодня чествуют память миллионов жертв Холокоста, которых убили нацисты во время Второй мировой. В концлагерь Аушвиц-Биркенау приехали около 200 бывших узников из США, Израиля, Канады, Европы и стран экс-СССР.

Коцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау вблизи Освенцима нацисты открыли в 1940 году для содержания поляков. С 1942 года он стал местом истребления евреев. По данным музея Аушвиц-Биркенау, в лагере погибли 1,1 млн человек, 90% из них были евреями.

В Польшу сегодня приехали первые лица из нескольких десятков стран мира. Среди них есть и президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.