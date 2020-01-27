Річниця звільнення Освенциму: трансляція із колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау, фото — НТВ

https://racurs.ua/ua/n132728-richnycya-zvilnennya-osvencymu-translyaciya-iz-kolyshnogo-konctaboru-aushvic-birkenau.html

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У Польщі сьогодні вшановують мільйони жертв Голокосту, яких замордували нацисти під час Другої світової. До концтабору Аушвіц-Біркенау приїхали близько 200 колишніх в’язнів зі США, Ізраїлю, Канади, Європи та країн екс-СРСР.

Коцентраційний табір Аушвіц-Біркенау поблизу Освенцима нацисти відкрили у 1940 році для утримання поляків. Із 1942 року він став місцем знищення євреїв. За даними музею Аушвіц-Біркенау, у таборі загинули 1,1 млн людей, 90% з них були євреями.

До Польщі сьогодні приїхали перші особи з кількох десятків держав світу. Серед них є й президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою.