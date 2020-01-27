Пожежа у таборі «Вікторія»: екс-главу ДСНС Одеської області посадили під домашній арешт

Екс-главу ДСНС Одеської області посадили під домашній арешт. Фото: Цензор.нет

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Пожежа в таборі «Вікторія», в результаті якої два роки тому загинули діти, досі розслідується. Одного з підозрюваних, екс-главу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака, посадили під домашній арешт в нічний час до 14 березня. Йому інкримінують недбалість, наслідком якої стали пожежі на багатьох об'єктах Одеської області, закрема в дитячому таборі «Вікторія» і Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Такий запобіжний захід обрав Заводський районний суд Миколаєва за клопотанням прокуратури. Суддя Інна Притуляк задовольнила клопотання частково, адже прокуратура вимагала обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це пише видання «Новини N».

На думку сторони звинувачення, Федорчака треба було посадити під цілодобовий домашній арешт, адже йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі і, на думку прокурора, підозрюваний може переховуватися і перешкоджати роботі слідства. Федорчак, зі свого боку, заявляв, що винним себе не вважає і не розуміє, у чому його звинувачують.

Адвокат також заявив про необґрунтованість звинувачень. На його думку, Федорчук ніяк не міг попередити виникнення пожеж на зазначених об'єктах. Також сторона захисту просила врахувати, що у обвинуваченого двоє неповнолітніх дітей і що Федорчук перебуває на лікуванні у лікарні.

Суддя винесла вирок про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час до 14 березня. Федорчук повинен здати свій закордонний паспорт, він не має права виїжджати за межі Одеси. Також він зобов’язується на першу вимогу приходити до слідчого, прокурора або до суду.

Нагадаємо, начальника головного управління ДСНС Одеської області Віктора Федорчака відсторонили від посади у грудні 2019 роки після низки масштабних пожеж в регіоні. Йдеться, зокрема, про пожежу в дитячому таборі «Вікторія» в 2017 році. Вона призвела до загибелі трьох вихованок творчого коллективу «Адель».

Також Федорчака підозрюють в халатності, в результаті якої сталася пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Тоді загинуло 16 людей.

Раніше повідомлялося, що директора табору «Вікторія» відправили під домашній арешт.