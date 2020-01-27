Пожар в лагере «Виктория»: экс-главу ГСЧС Одесской области посадили под домашний арест

Экс-главу ГСЧС Одесской области посадили под домашний арест. Фото: Цензор.нет

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Пожар в лагере «Виктория», в результате которого два года назад погибли дети, до сих пор расследуется. Одного из подозреваемых, экс-главу главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку, посадили под домашний арест в ночное время до 14 марта. Ему инкриминируют халатность, следствием которой стали пожары на многих объектах Одесской области, в том числе в детском лагере «Виктория» и Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Такую меру пресечения избрал Заводский районный суд Николаева по ходатайству прокуратуры. Судья Инна Притуляк удовлетворила ходатайство частично, ведь прокуратура требовала избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом пишет издание «Новости N».

По мнению стороны обвинения, Федорчака нужно было посадить под круглосуточный домашний арест, так как ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы и, по мнению прокурора, подозреваемый может скрываться и препятствовать работе следствия. Федорчак, в свою очередь, заявлял, что виновным себя не считает и не понимает, в чем его обвиняют.

Адвокат также заявил о необоснованности обвинений. По его мнению, Федорчук никак не мог предупредить возникновение пожаров на указанных объектах. Также сторона защиты просила учесть, что у обвиняемого двое несовершеннолетних детей и что Федорчук находится на лечении в больнице.

Судья вынесла приговор о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в ночное время до 14 марта. Федорчук должен сдать свой загранпаспорт, он не имеет права выезжать за пределы Одессы. Также он обязывается по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд.

Напомним, начальника главного управления ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака отстранили от должности в декабре 2019 года после ряда масштабных пожаров в регионе. Речь идет, в частности, о пожаре в детском лагере «Виктория» в 2017 году. Он привел к гибели трех воспитанниц творческого коллектива «Адель».

Также Федорчака подозревают в халатности, в результате которой произошел пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Тогда погибли 16 человек.

Ранее сообщалось, что директора лагеря «Виктория» отправили под домашний арест.