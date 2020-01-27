Восемь лет без мытья: девушка поделилась ощущениями после отказа от шампуня, фото: pexels

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Ракурс

Пэйдж Гозон восемь лет назад отказалась от шампуня и прославилась в Сети.

В 2020 году 16-летняя девушка поделилась ощущениями. В интервью женскому журналу Allure она сообщила подробности.

Выяснилось, что жительница Северной Каролины перестала мыть голову в 2012 году. С раннего детства к этой процедуре она испытывала отвращение. Изначально это было своеобразным протестом против родителей, но в итоге превратилось в традицию.

Мне не хотелось выполнять этот скучный ритуал, — призналась Пэйдж.

Несколько недель без шампуня усилили ее стремления. Она решила протестировать себя, сколько времени сможет продержаться с немытой головой. Длинные волосы Гозон не выглядели жирными. Американка промывает их простой водой, а также во время сушки использует детскую присыпку и часто меняет постельное белье. После отказа от химических средств ее волосы стали расти намного быстрее.

В соцсетях фоловеры обсуждают решение Гозон. Она уже получила более 3,6 млн отметок «Мне нравится» на платформе TikTok.

Круто !, Где мозг?, Теперь ее всю жизнь будут ассоциировать с этим случаем, — комментировали на платформе.

Ранее в аэропорту города Фресно 17-летняя девушка угнала авиалайнер King Air 200. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент.