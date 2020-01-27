Вісім років без шампуня: 16-річна американка поділилася відчуттями, фото: pexels

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Ракурс

Пейдж Гозон вісім років тому відмовилася від шампуню і прославилася в Мережі.

У 2020 році 16-річна дівчина поділилася відчуттями. В інтерв’ю жіночому журналу Allure вона повідомила подробиці.

З’ясувалося, що мешканка Північної Кароліни перестала мити голову у 2012 році. З раннього дитинства до цієї процедури вона відчувала відразу. Спочатку це було своєрідним протестом проти батьків, але поступово перетворилося на традицію.

Мені не хотілося виконувати цей нудний ритуал, — зізналася Пейдж.

Кілька тижнів без шампуню тільки посилили її прагнення. Вона вирішила протестувати себе, скільки часу зможе протриматися з немитою головою. Довге волосся Гозон не виглядало жирними. Американка промиває його простою водою, а також під час сушіння використовує дитячу присипку і часто змінює постільну білизну. Після відмови від хімічних засобів її волосся стало рости набагато швидше.

У соцмережах фоловери обговорюють рішення Гозон. Вона вже отримала понад 3,6 млн відміток «Мені подобається» на платформі TikTok.

Круто!, Де розум?, Тепер її все життя будуть асоціювати з цим випадком, — коментували на платформі.

Раніше в аеропорту міста Фресно 17-річна дівчина викрала авіалайнер King Air 200. Камери відеоспостереження зафіксували інцидент.