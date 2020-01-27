Погода в Україні на 28 січня. Фото: Рexels

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Погода в Україні 28 січня очікується з опадами в південних, західних та східних регіонах. Вдень температура повітря підніметься до +8°.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1° нижче нуля в західних і східних областях до +4° в Криму. Вдень синоптики прогнозують підвищення температури до 5−8° тепла у південних і західних областях, а також центрі країни. На заході стовпчики термометра піднімуться до +7°, в Криму — до 8° вище нуля. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Вітер в Україні південно-східний, 5−10 м/с. Вночі у більшості областей України очікується дощ з мокрим снігом, вдень — дощ.

Погода у Києві 28 січня прогнозується хмарна, без опадів. Температура повітря вночі — до 2° тепла, а вдень — до 4−6° вище нуля.

Найтепліша погода 28 січня буде у Криму, а також у Львові, Чернівцях та Івано-Франківську. На півострові стовпчики термометра піднімуться до +8°, але очікується дощ. У Львові, Чернівцях та Івано-Франківську потеплішає до +7°, але вночі стовпчики термометра опустяться до −2°. Удень дощ, вночі — без опадів.

Також тепло буде у Луцьку, Тернополі, Житомирі та Рівному — до 6° тепла. У Черкасах, Чернігові та Кропивницькому — до +5°, без опадів.

У південних областях очікується до + 4−6°, вночі — дощ з мокрим снігом, вдень — дощ. На сході — до 4° тепла, вдень очікується дощ.

У Карпатах — низька ймовірність сходження лавин.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 січня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби очікуються невеликі обурення.

Нагадаємо, синоптики очікують, що в січні середньомісячна температура буде на 1,5−2,0° вищою за середні багаторічні значення.