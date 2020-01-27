Pokemon Go допомогла британцеві скинути 63 кг. Фото: CEN

https://racurs.ua/ua/n132734-pokemony-dopomogly-brytancu-skynuty-63-kg-foto.html

Ракурс

Pokemon Go, гра з елементами доповненої реальності, допомогла мешканцю Лондона Томмі Монкхаузу схуднути на 63 кг за рік. Чоловік схуд завдяки постійним прогулянкам, які необхідні для пошуку покемонів і проходження гри.

Рік тому вага Томмі Монкхауза становила 159 кг. Сам чоловік розповів, що не міг нормально ходити, а коли він посміхався, у нього закривалися очі. Він не впізнавав себе на фото, пише видання Unilad.

Знайомі, знаючи про його любов до ігор, порадили вибрати Pokemon Go, де потрібно багато рухатися, щоб знайти потрібних покемонів. Сам Томмі Монкхауз розповідає, що планував перший раз пограти 20−30 хвилин, але сам не помітив, як пройшов три години, виловлюючи покемонів. Тоді, за його словами, йому це принесло велике задоволення і він почав ставити собі нові цілі — скільки потрібно пройти наступного разу.

За рік таких прогулянок вага чоловіка знизилась на 40%. За його словами, гра дуже вплинула на його життя.

Як відомо, Pokemon Go — гра з елементами доповненої реальності. Вона вийшла в 2016 році і стала дуже популярною у всьому світі. Мета гри — зібрати якомога більше віртуальних істот і вдосконалити їх.

Як писав «Ракурс», поява смартфону iPhone у 2007 році та гри з доповненої реальністю Pokemon Go у 2016 корелюється зі зростанням кількості травм голови та шиї, що виникають під час водіння або ходьби з мобільним телефоном.