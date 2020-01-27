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Телескоп VISTA показал необычное фото Млечного Пути, фото: Good Free Photos
Телескоп VISTA показал необычное фото Млечного Путиhttps://racurs.ua/n132739-teleskop-vista-pokazal-neobychnoe-foto-mlechnogo-puti.htmlРакурс
Млечный Путь продемонстрировали на фото.
Центральные области нашей галактики зафиксировал телескоп VISTA. Европейская южная обсерватория опубликовала соответствующий снимок.
Размер фото — 9 гигапикселей. На снимке ученые насчитали 84 млн звезд.
Астрофизики считают, что такие изображения позволят узнать больше о формировании нашей Солнечной системы. Она находится именно в Млечном пути.
Телескоп VISTA осуществляет инфракрасный обзор космического пространства. Широкопольовая отражающая система расположена на территории Чили. Размер зеркал — 4,1 м. Телескоп имеет 3-тонный камеру, содержащую 16 специальных детекторов, чувствительных к инфракрасному свету. Научную деятельность начал в декабре 2009 года. Технологией руководит Европейская южная обсерватория.
Ранее астрономы показали, как выглядит Млечный путь в низкочастотных радиоволнах. Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA) создали изображение галактики в диапазоне 72−231 МГц.
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