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Ракурс
Телескоп VISTA показал необычное фото Млечного Пути, фото: Good Free Photos

Телескоп VISTA показал необычное фото Млечного Пути

27 янв 2020, 20:53
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Млечный Путь продемонстрировали на фото.

Центральные области нашей галактики зафиксировал телескоп VISTA. Европейская южная обсерватория опубликовала соответствующий снимок.

Размер фото — 9 гигапикселей. На снимке ученые насчитали 84 млн звезд.

Астрофизики считают, что такие изображения позволят узнать больше о формировании нашей Солнечной системы. Она находится именно в Млечном пути.

Телескоп VISTA показал необычное фото Млечного Пути, фото: Good Free Photos

Телескоп VISTA осуществляет инфракрасный обзор космического пространства. Широкопольовая отражающая система расположена на территории Чили. Размер зеркал — 4,1 м. Телескоп имеет 3-тонный камеру, содержащую 16 специальных детекторов, чувствительных к инфракрасному свету. Научную деятельность начал в декабре 2009 года. Технологией руководит Европейская южная обсерватория.

Ранее астрономы показали, как выглядит Млечный путь в низкочастотных радиоволнах. Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA) создали изображение галактики в диапазоне 72−231 МГц.

Источник: Ракурс


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