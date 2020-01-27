Законы о статусе Донбасса и амнистии: КСУ отказался проверять конституционность норм, фото: Минобороны РФ

https://racurs.ua/n132738-zakony-o-statuse-donbassa-i-amnistii-ksu-otkazalsya-proveryat-konstitucionnost-norm.html

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Законы об особом порядке самоуправления в ОРДЛО и амнистии участников незаконных вооруженных формирований обсуждают в украинском обществе.

Конституционность соответствующих норм отказались рассматривать представители Конституционного суда. Решение принято на заседании инстанции.

Инициаторами стали 53 депутатов Верховной Рады VIII созыва. Они просили признать неконституционными законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Не соглашались бывшие народные избранники также с нормам относительно амнистии тех, кто нарушил украинские законы и осуществлял преступления на территории государства.

Большая палата Конституционного суда постановила отказать в открытии конституционного производства, — говорится в сообщении.

Ранее законодатели рассмотрели возможность реализации норм о статусе оккупированных территорий. В декабря 2019 года Верховная Рада продлила срок действия закона об особом порядке самоуправления на оккупированной части Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2020 года. Соответствующие договоренности зафиксировали во время «нормандского формата».